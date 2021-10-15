В России с 17 октября вступают в силу новые правила вывоза детей за границу
Нововведения обусловлены отдельными случаями, когда родители не могут договориться, можно ли с ребёнком выехать за пределы страны.
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С 17 октября в России вступит в силу новый порядок вывоза детей за границу. Как сообщили в пресс-службе МВД России, гражданин, подавший заявку на запрет выезда ребёнка за границу, теперь сможет выехать с ним за пределы страны. При этом родители-иностранцы данного права лишены.
"Нововведение даёт возможность законному представителю, заявившему о запрете выезда ребёнка из России, самому вывозить ребёнка за границу, но только в случае, если такой родитель является гражданином России", — заявили в пресс-службе ведомства.
Соответствующие заявления будут рассматриваться в течение двух рабочих дней. Также сообщается, что один из родителей теперь сможет установить запрет на выезд ребёнка в конкретную страну на определённый срок.
"Теперь заявитель вправе установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего из РФ, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определённый срок. Такой подход позволит родителям устанавливать запрет исходя из сложившихся жизненных обстоятельств", — сообщили в МВД РФ.
Ранее сообщалось, что в России решили изменить правила вывоза детей за границу. Это было сделано в связи с отдельными случаями, когда родители не могут договориться, можно ли с ребёнком выехать за пределы страны.
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