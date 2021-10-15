Якутский дизайнер, переснявший "Игру в кальмара" с матрёшкой-убийцей: Реакция актёра меня поразила
Южнокореец Хо Сотхэ, сыгравший одну из ярких ролей в этом приключенческом триллере, оказался большим поклонником России и даже немного говорит по-русски.
Рассказ якутского дизайнера, переснявшего "Игру в кальмара" с матрёшкой-убийцей
Видео © SHOT
Графический дизайнер из Якутии Феоктист Алексеев, который переснял сериал "Игра в кальмара" на русский лад, рассказал Лайфу о своей реакции на лайк от южнокорейского актёра Хо Сотхэ, сыгравшего одну из ярких ролей в этом приключенческом триллере.
"Когда актёр из этого сериала выложил мою работу себе в сториз, я, конечно, был удивлён и поражён, но потом я узнал, что он очень любит Россию, даже немного говорит по-русски и фотографировался недавно с матрёшками", — комментирует Алексеев.
Сама идея снять ролик по мотивам сериала, который стал самым популярным за всю историю Netflix, пришла собеседнику Лайфа прямо во время просмотра. Сперва дизайнер хотел "русифицировать" даже саму игру, заменив южнокорейскую "Тише едешь — дальше будешь" на что-то более привычное нам, к примеру, на "Море волнуется раз", но в итоге передумал.
"Вместо куклы я решил добавить матрёшку. Да, это очень банально, но зарубежный зритель прекрасно знает, что матрёшка — это из России. Конечно, я мог бы добавить наши дворовые игры типа казаки-разбойники или "Море волнуется раз", но я решил оставить оригинальный мотив, чтобы держать зрителя в напряжении", — добавил он.
"Лучший, молодец!": Якутский дизайнер создал российскую версию "Игры в кальмара", и его похвалил актёр сериала
Ранее Лайф сообщал, что в КНДР раскритиковали южнокорейский сериал "Игра в кальмара". Зрители пожаловались на "мерзкое послевкусие" после соприкосновения с "ужасным миром, в котором для общества имеют значение только деньги".
Комментариев: 0