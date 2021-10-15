Собчак не прилетела на очную ставку с виновным в ДТП водителем
Когда телеведущая приедет в Сочи для проведения следственных действий, пока не известно.
Фото © Instagram / xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак не прилетела в Сочи, где должны были пройти сверка показаний и очная ставка с водителем "мерседеса", который стал виновником смертельного ДТП. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его словам, представители Собчак просили перенести дату проведения следственных действий, но до сих пор не смогли определиться, когда звезда сможет прилететь в Сочи.
Напомним, Ксения Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии. Позже стало известно, что водитель "майбаха" признал свою вину, его отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля. Лайф также писал, что появилось видео момента смертельного ДТП.
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