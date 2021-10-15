Власти Пермского края могут ввести локдаун в ряде районов

Власти Пермского края рассматривают возможность введения локдауна в ряде районов в связи с ростом заболеваемости ковидом. Об этом сообщается на сайте регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба.

"Прорабатывается вопрос о введении локдауна в ряде муниципалитетов края. Дополнительные ограничения коснутся территорий с низкими показателями по вакцинации от коронавируса. Также будут приняты меры в отношении органов власти муниципальных образований, в которых плохо контролируется соблюдение противоэпидемических требований", — говорится в сообщении.

Заместитель председателя Правительства Пермского края Сергей Никифоров, курирующий сферу здравоохранения, отметил, что по показателям заболеваемости регион находится на восьмом месте в России. Впервые за много лет медики зафиксировали, что среди причин смерти после болезней системы кровообращения онкология переместилась на третье место, а второе занял ковид, констатировал он.

Соответствующие меры реагирования приняло и Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ведомство расширило перечень категорий граждан, которые обязаны привиться от ковида. В частности, вакцинироваться должны волонтёры и люди пожилого возраста, говорится в соответствующем постановлении.