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Власти Пермского края могут ввести локдаун в ряде районов

Также местный Роспотребнадзор расширил перечень категорий граждан, которые обязаны вакцинироваться.

15 октября, 14:57

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Власти Пермского края рассматривают возможность введения локдауна в ряде районов в связи с ростом заболеваемости ковидом. Об этом сообщается на сайте регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба.

"Прорабатывается вопрос о введении локдауна в ряде муниципалитетов края. Дополнительные ограничения коснутся территорий с низкими показателями по вакцинации от коронавируса. Также будут приняты меры в отношении органов власти муниципальных образований, в которых плохо контролируется соблюдение противоэпидемических требований", — говорится в сообщении.

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Заместитель председателя Правительства Пермского края Сергей Никифоров, курирующий сферу здравоохранения, отметил, что по показателям заболеваемости регион находится на восьмом месте в России. Впервые за много лет медики зафиксировали, что среди причин смерти после болезней системы кровообращения онкология переместилась на третье место, а второе занял ковид, констатировал он.

Соответствующие меры реагирования приняло и Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ведомство расширило перечень категорий граждан, которые обязаны привиться от ковида. В частности, вакцинироваться должны волонтёры и люди пожилого возраста, говорится в соответствующем постановлении.

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Ранее вирусолог спрогнозировал скорый локдаун по коронавирусу в ряде регионов. Собеседник Лайфа Александр Чепурнов напомнил, что в прошлом году подъём заболеваемости начался в середине сентября и достиг пика к декабрю. В этом году, считает он, ждать зимы власти точно не будут.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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