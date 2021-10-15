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Под Кировом банда несовершеннолетних похищала подростков, чтобы заработать на иностранцах

Отмечается, что тех, кто отказывался обманывать доверчивых людей, "мотивировали" жестокими избиениями.

15 октября, 15:10
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/31375" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © Telegram / SHOT

В начале октября в городе Яранске под Кировом пропали три несовершеннолетних студента местного техникума. Как сообщает телеграм-канал SHOT, когда их нашли через несколько дней, оказалось, что те стали жертвами малолетних "киднепперов-предпринимателей".

Студенты рассказали, что после похищения их вывезли в чебоксарский притон, оборудованный под офис. Там подростков заставили заниматься мошенничеством: им нужно было заигрывать с иностранцами с поддельных женских аккаунтов в соцсетях и выманивать у них деньги. Тех, кто отказывался работать по этой схеме, "мотивировали" жестокими избиениями.

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Организаторами своеобразного "кол-центра" в притоне были несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет. Они высматривали скромных непопулярных подростков из неблагополучных семей, поджидали их около учебных заведений и похищали. Примечательно, что о пропаже студентов в полицию сообщили не их родители, а педагоги. Уточняется, что вместе с тремя пропавшими на момент их обнаружения в подвале находились ещё две жертвы.

Ранее Лайф сообщал, что в Сургуте следователь похитил свидетеля и отхлестал плёткой ради ложных показаний.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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