Под Кировом банда несовершеннолетних похищала подростков, чтобы заработать на иностранцах
Отмечается, что тех, кто отказывался обманывать доверчивых людей, "мотивировали" жестокими избиениями.
Фото © Telegram / SHOT
В начале октября в городе Яранске под Кировом пропали три несовершеннолетних студента местного техникума. Как сообщает телеграм-канал SHOT, когда их нашли через несколько дней, оказалось, что те стали жертвами малолетних "киднепперов-предпринимателей".
Студенты рассказали, что после похищения их вывезли в чебоксарский притон, оборудованный под офис. Там подростков заставили заниматься мошенничеством: им нужно было заигрывать с иностранцами с поддельных женских аккаунтов в соцсетях и выманивать у них деньги. Тех, кто отказывался работать по этой схеме, "мотивировали" жестокими избиениями.
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Организаторами своеобразного "кол-центра" в притоне были несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет. Они высматривали скромных непопулярных подростков из неблагополучных семей, поджидали их около учебных заведений и похищали. Примечательно, что о пропаже студентов в полицию сообщили не их родители, а педагоги. Уточняется, что вместе с тремя пропавшими на момент их обнаружения в подвале находились ещё две жертвы.
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