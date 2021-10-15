Грузинский политолог не нашёл общий язык с украинскими СМИ, заговорив с ними на русском
После этого он заявил, что считает себя ответственным человеком, поэтому не может вести беседу, когда чего-то не понимает.
Грузинский политолог не нашёл общий язык с украинскими СМИ, заговорив с ними на русском. Видео © Телеканал "Украина 24"
Политолог из Грузии Гела Васадзе, приглашённый в эфир телеканала "Украина 24", не смог обсудить ситуацию вокруг Михаила Саакашвили, поспорив с журналистами о русском языке. Ведущие телеканала заявили ему, что не могут вести беседу на русском, так как являются представителями украинских СМИ.
"Тогда мне вам отвечать на грузинском? Понимаете, в чём дело, просто я считаю себя ответственным человеком. Считаю, что, когда не совсем всё понимаю, мне трудно отвечать", — сказал Васадзе.
Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку.
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