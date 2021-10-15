Юрист Соловьёв назвал плюсы автоматической выдачи гражданства РФ детям от смешанных браков

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв назвал несколько плюсов автоматической выдачи гражданства РФ детям от смешанных браков, которую предложил ввести глава МИД Сергей Лавров. По словам юриста, так поступают сильные страны, заботящиеся о благополучии людей.

"Если мы хотим и дальше повышать авторитет нашей страны, вес российского гражданства и поддержать наших соотечественников за рубежом, шаги по существенному упрощению процедуры получения гражданства ребёнком от смешанного брака являются оправданными и долгожданными, — рассказал он Лайфу. — Так поступают сильные страны, заботящиеся о благополучии своих граждан".

Иван Соловьёв напомнил, что действующее законодательство не предусматривает возможности получения двойного гражданства по рождению: ребёнок автоматически получает гражданство РФ, только если оба его родителя или единственный родитель имеют российский паспорт, если он родился от смешанного брака на территории РФ или не получил гражданство в стране второго родителя, а также если он родился от иностранцев в России и не был принят в гражданство страны происхождения матери и отца.

"Автоматическое получение ребёнком от смешанного брака российского гражданства не только откроет для него возможности по дальнейшему выбору места жительства и страны пребывания, но и станет важным фактором соблюдения его прав", — отметил юрист.

По его словам, случаи, когда россиянка или россиянин, состоящие в браке с иностранцами, при разводе не могут вывезти своего ребёнка в РФ, исчисляются десятками тысяч. И основной причиной тому — отсутствие у детей российского гражданства.