Вернувшая троих детей дагестанка встревожена их состоянием: Как зверята
Сейчас мама планирует заняться их физическим и психическим здоровьем и закрыть огромные пробелы в учёбе.
Фото © Instagram / lovva.nina
Многодетная мать из Дагестана Нина Церетилова празднует победу в суде, который вернул ей 14-летнего сына, 11-летнюю дочь и младшего 8-летнего сына. Как девушка рассказала Лайфу, несмотря на благополучное завершение судебного процесса, её тревожит состояние детей.
Семь месяцев стресса сказались на них не лучшим образом: сейчас, по словам Церетиловой, "они настроены против, идёт подмена понятий", они говорят не своими словами, а также им явно нужна психологическая помощь. Собеседница Лайфа добавила, что у младшего сына теперь в очень плохом состоянии зубы, а у всех изношены вещи.
"Как зверята, которые долгое время где-то пребывали без правил, без школы, без сверстников", — пожаловалась девушка.
Несмотря на недоверие экс-супругу, девушка готова к диалогу, "если речь идёт о детях, которые и так сильно травмированы". Сейчас она планирует заняться психическим и физическим здоровьем детей, "привести их в порядок" и закрыть пробелы в учёбе.
"Я буду их восстанавливать, безумно рада и счастлива, что дети спустя столько времени со мной", — заключила девушка.
Напомним, Нина Церетилова обратилась в суд из-за того, что её бывший муж и отец её детей не платил алименты. Несколько лет мужчина не участвовал в их жизни, однако, когда сумма долга достигла почти 900 тысяч рублей, объявился и попытался забрать троих детей себе. Суд встал на сторону отца, аргументировав это тем, что Нина не носит хиджаб, имеет татуировки и пирсинг на теле, а также красит волосы. Такое решение шокировало женщину, и она подала апелляционную жалобу. В этот раз суд встал на сторону матери, но вопреки судебному решению отец отказался вернуть ей детей. В результате спустя семь месяцев девушке детей вернули. Многодетная мать уверена, что история ещё не закончена, ей и детям предстоит долгая психологическая реабилитация, а её семье может грозить опасность.
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