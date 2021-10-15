Вернувшая троих детей дагестанка встревожена их состоянием: Как зверята

Многодетная мать из Дагестана Нина Церетилова празднует победу в суде, который вернул ей 14-летнего сына, 11-летнюю дочь и младшего 8-летнего сына. Как девушка рассказала Лайфу, несмотря на благополучное завершение судебного процесса, её тревожит состояние детей.

Семь месяцев стресса сказались на них не лучшим образом: сейчас, по словам Церетиловой, "они настроены против, идёт подмена понятий", они говорят не своими словами, а также им явно нужна психологическая помощь. Собеседница Лайфа добавила, что у младшего сына теперь в очень плохом состоянии зубы, а у всех изношены вещи.

"Как зверята, которые долгое время где-то пребывали без правил, без школы, без сверстников", — пожаловалась девушка.

Несмотря на недоверие экс-супругу, девушка готова к диалогу, "если речь идёт о детях, которые и так сильно травмированы". Сейчас она планирует заняться психическим и физическим здоровьем детей, "привести их в порядок" и закрыть пробелы в учёбе.