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Число погибших при взрыве у мечети в Кандагаре увеличилось до 62

По предварительным данным, террористическая атака была совершена боевиками ИГИЛ*.

15 октября, 14:12
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AbdullahManaz/status/1448997473838673927/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dr. Abdullah Manaz</a></p>

Фото © Twitter / Dr. Abdullah Manaz

В результате взрыва около шиитской мечети в афганском Кандагаре погибло 62 человека, получили ранения не менее 68 жителей. Об этом сообщило местное агентство Bakhtar со ссылкой на источники в регионе.

Ранее сообщалось лишь о 32 погибших. Член комиссии "Талибана"* по культуре Мохаммад Джалал заявил, что взрыв был подготовлен и осуществлён боевиками ИГИЛ*.

Как минимум 32 человека погибли в результате взрыва у мечети в Кандагаре

Как минимум 32 человека погибли в результате взрыва у мечети в Кандагаре

Ранее Лайф писал о другом взрыве в мечети Афганистана. Атака была совершена, когда люди собирались на молитву. По предварительным данным, террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, в результате чего погибло около 150 человек. Талибы осудили взрыв и пообещали наказать виновных. По данным СМИ, ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Вилаят Хорасан"* (относится к ИГИЛ*).

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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