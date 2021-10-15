Число погибших при взрыве у мечети в Кандагаре увеличилось до 62

В результате взрыва около шиитской мечети в афганском Кандагаре погибло 62 человека, получили ранения не менее 68 жителей. Об этом сообщило местное агентство Bakhtar со ссылкой на источники в регионе.

Ранее сообщалось лишь о 32 погибших. Член комиссии "Талибана"* по культуре Мохаммад Джалал заявил, что взрыв был подготовлен и осуществлён боевиками ИГИЛ*.

Ранее Лайф писал о другом взрыве в мечети Афганистана. Атака была совершена, когда люди собирались на молитву. По предварительным данным, террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, в результате чего погибло около 150 человек. Талибы осудили взрыв и пообещали наказать виновных. По данным СМИ, ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Вилаят Хорасан"* (относится к ИГИЛ*).