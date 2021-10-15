Эксперт объяснил потерю ориентации МКС во время тестирования двигателей "Союза"

Потеря ориентации Международной космической станцией во время тестирования двигателей корабля "Союз" — это некритическая ситуация, она ничему не угрожала, однако почему это произошло, остаётся под вопросом. Об этом Лайфу рассказал кандидат технических наук эксперт космической отрасли Вадим Лукашевич.

"Непонятно, почему она потеряла ориентацию. Это само по себе странно. Может быть, здесь какая-то неточность. Перед каждым спуском [космонавтов на Землю] проводится тестирование двигателей корабля, потому что после отстыковки от двигателя зависит благополучное возвращение космонавтов на Землю, то есть фактически — их жизнь. Это нормальная операция. Она штатная, в ней ничего обычно не происходит. А потеря ориентации станции при этом — это уже нештатная ситуация", — сказал эксперт.

По словам Лукашевича, двигатели корабля "Союз", на котором актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко будут возвращаться на Землю, включались не на полную, они тестировались непродолжительное время, оттого произошедшая ситуация кажется особенно странной. По его мнению, причина может быть в сбое системы управления или программной ошибке.

"Обычно станция летит с определённой ориентацией. Здесь был вызван импульс кораблём, и станция не удержала ориентацию, потому что любой импульс любого двигателя, пристыкованного к станции корабля, он вызывает вращающий момент относительно центра массы станции. Должна была сработать система ориентации, должны были включиться другие двигатели других пристыкованных кораблей или модулей. А если она нарушена, значит, станция развернулась на какой-то угол", — объяснил Лукашевич.