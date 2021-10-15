Депутат британского парламента умер после удара ножом на встрече с избирателями
В полиции сообщили, что по следам преступления удалось задержать одного подозреваемого.
Фото © ТАСС / EPA / ANDY RAIN
В Великобритании неизвестный напал на парламентского депутата от правящей Консервативной партии Дэвида Амесса. Как сообщает радиостанция LBC, инцидент произошёл во время встречи с избирателями в методисткой церкви города Ли-он-Си на юге Англии (графство Эссекс).
Секретариат 69-летнего Амесса подтвердил нападение на депутата, который был членом парламента с 1983 года. Там уточнили, что нападавший использовал нож. По данным местной полиции, несмотря на усилия врачей, парламентарий скончался. Правоохранители добавили, что по горячим следам был задержан один человек.
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