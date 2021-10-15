Депутат британского парламента умер после удара ножом на встрече с избирателями

В Великобритании неизвестный напал на парламентского депутата от правящей Консервативной партии Дэвида Амесса. Как сообщает радиостанция LBC , инцидент произошёл во время встречи с избирателями в методисткой церкви города Ли-он-Си на юге Англии (графство Эссекс).

Секретариат 69-летнего Амесса подтвердил нападение на депутата, который был членом парламента с 1983 года. Там уточнили, что нападавший использовал нож. По данным местной полиции, несмотря на усилия врачей, парламентарий скончался. Правоохранители добавили, что по горячим следам был задержан один человек.