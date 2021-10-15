НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Депутат британского парламента умер после удара ножом на встрече с избирателями

В полиции сообщили, что по следам преступления удалось задержать одного подозреваемого.

15 октября, 14:33

Фото © ТАСС / EPA / ANDY RAIN

В Великобритании неизвестный напал на парламентского депутата от правящей Консервативной партии Дэвида Амесса. Как сообщает радиостанция LBC, инцидент произошёл во время встречи с избирателями в методисткой церкви города Ли-он-Си на юге Англии (графство Эссекс).

Секретариат 69-летнего Амесса подтвердил нападение на депутата, который был членом парламента с 1983 года. Там уточнили, что нападавший использовал нож. По данным местной полиции, несмотря на усилия врачей, парламентарий скончался. Правоохранители добавили, что по горячим следам был задержан один человек.

"Я от него защищалась": 20-летняя москвичка убила собственного деда

"Я от него защищалась": 20-летняя москвичка убила собственного деда

Ранее Лайф писал о члене лейбористской партии, которого ранили ножом на избирательном участке в Грузии.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1