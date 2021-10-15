Доллар упал ниже 71 рубля впервые с июля 2020 года

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с 20 июля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов. К 18:02 мск курс доллара ускорил падение и торговался уже на уровне 70,95 рубля, потеряв, таким образом, 0,55%.

Такое ощутимое снижение стоимости американской валюты продолжается уже второй день. Так, в ходе торгов в четверг курс доллара упал до 71,52 рубля, обновив не только минимум текущего года, но и опустившись к уровню 27 июля 2020-го. Как пишет "Финам", динамика рубля определяется благоприятной конъюнктурой на рынке нефти. Цены на чёрное золото марки Brent обновили свои трёхлетние максимумы, приблизившись к отметке 85 долларов за баррель.