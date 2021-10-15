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Доллар упал ниже 71 рубля впервые с июля 2020 года

Динамика рубля определяется благоприятной конъюнктурой на рынке нефти. Цены на чёрное золото марки Brent обновили свои трёхлетние максимумы, приблизившись к отметке 85 долларов за баррель.

15 октября, 15:11

Фото © Pixabay

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с 20 июля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов. К 18:02 мск курс доллара ускорил падение и торговался уже на уровне 70,95 рубля, потеряв, таким образом, 0,55%.

Такое ощутимое снижение стоимости американской валюты продолжается уже второй день. Так, в ходе торгов в четверг курс доллара упал до 71,52 рубля, обновив не только минимум текущего года, но и опустившись к уровню 27 июля 2020-го. Как пишет "Финам", динамика рубля определяется благоприятной конъюнктурой на рынке нефти. Цены на чёрное золото марки Brent обновили свои трёхлетние максимумы, приблизившись к отметке 85 долларов за баррель.

Названы главные угрозы для курса рубля до конца года

Названы главные угрозы для курса рубля до конца года

Ранее Лайф писал, что курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с июля 2020 года, а ещё что рубль оказался единственной валютой, выросшей к доллару за последнее время. Однако финансисты предупреждают, что нефтяной фактор и повышение ключевой ставки ЦБ РФ могут сказаться на колебаниях курса российской валюты в ближайшее время.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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