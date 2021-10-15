Пентагон не стал комментировать инцидент с эсминцем-нарушителем в Японском море

В Пентагоне отказались комментировать инцидент с эсминцем ВМС США Chafee, который сегодня пытался нарушить российскую госграницу в Японском море.

"С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США", — заявили РИА "Новости" в американском военном ведомстве.

Напомним, 15 октября в Японском море вблизи Владивостока американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу. Ему сделал предупреждение большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Трибуц". Однако Chafee вместо изменения курса поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта. Позже эсминец всё же отвернул на обратный курс от госграницы РФ. В Минобороны РФ показали видео инцидента с Chafee.