Пентагон не стал комментировать инцидент с эсминцем-нарушителем в Японском море
Chafee попытался нарушить российскую границу и изменил курс после предупреждения от корабля ТОФ "Адмирал Трибуц".
Фото © ТАСС / DPA / Ron Sachs
В Пентагоне отказались комментировать инцидент с эсминцем ВМС США Chafee, который сегодня пытался нарушить российскую госграницу в Японском море.
"С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США", — заявили РИА "Новости" в американском военном ведомстве.
Напомним, 15 октября в Японском море вблизи Владивостока американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу. Ему сделал предупреждение большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Трибуц". Однако Chafee вместо изменения курса поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта. Позже эсминец всё же отвернул на обратный курс от госграницы РФ. В Минобороны РФ показали видео инцидента с Chafee.
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