Руководитель полёта рассказал, что Рогозин "всыпал" за разворот МКС на 57 градусов

При тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве и развернулась на 57 градусов. Об этом заявил генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв. Он упомянул, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уже "всыпал" за этот инцидент.

"Олег, не бери в голову, ну подумаешь, развернули станцию на 57 градусов. Ничего страшного. Мне уже Дмитрий Олегович всыпал за это, так что всё нормально", — цитирует РИА "Новости" переговоры Соловьёва с космонавтом Олегом Новицким.