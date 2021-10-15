Руководитель полёта рассказал, что Рогозин "всыпал" за разворот МКС на 57 градусов
При этом, по словам Владимира Соловьёва, ничего страшного не произошло. Сейчас станции и экипажу ничего не угрожает.
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При тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве и развернулась на 57 градусов. Об этом заявил генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв. Он упомянул, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уже "всыпал" за этот инцидент.
"Олег, не бери в голову, ну подумаешь, развернули станцию на 57 градусов. Ничего страшного. Мне уже Дмитрий Олегович всыпал за это, так что всё нормально", — цитирует РИА "Новости" переговоры Соловьёва с космонавтом Олегом Новицким.
Напомним, 15 октября Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля "Союз", на котором киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко будет возвращаться на Землю. Сейчас всё восстановлено, экипажу ничего не угрожает.
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