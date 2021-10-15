Политолог счёл "обычной провокацией" инцидент с эсминцем США в Японском море
По мнению эксперта, подобных случаев может стать больше, если их не пресекать жёстко.
Кадр из видео © Минобороны РФ
Попытка американского эсминца Chafee нарушить российскую границу в Японском море является не чем иным, как обычной провокацией. Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучил политолог Леонид Савин.
"Тут не нужно делать какие-то такие выводы, что это резкое обострение ситуации. Американцы будут это делать всегда. Раньше они тоже занимались подобными провокациями. Тут много причин. Наверное, у них есть какие-то особые приказы для того, чтобы прощупывать нашу систему обороны, проверять реакцию наших вооружённых сил, как мы будем реагировать, какие политические последствия будут после этого", — сказал он.
Однако эксперт обратил внимание на то, что если такие ситуации жёстко не пресекать, то их будет ещё больше. По мнению Савина, они могут коснуться Крыма и Курильских островов. Последние Япония до сих пор не признаёт под российским суверенитетом. А США, руководствуясь двусторонними отношениями с Японией, обязались защищать её как партнёра и будут делать провокации в этом направлении, добавил собеседник Лайфа.
"США считают себя мировым полицейским. Думают, что им можно делать всё, а другим нельзя. Нарушать права человека, вторгаться в суверенное пространство, неважно какое: сухопутное, воздушное или морское", — подытожил эксперт.
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Ещё один резонансный инцидент с иностранными кораблями произошёл 23 июня: британский эсминец Defender нарушил границу РФ у берегов Крыма, после чего российский военный корабль и бомбардировщик Су-24М открыли предупредительный огонь. В Минобороны Британии заявили, что Defender двигался в территориальных водах Украины, а экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си в подтверждение версии России опубликовал видео инцидента с борта корабля. Президент Владимир Путин назвал заход Defender в территориальные воды России провокацией, которая проводилась вместе с США.
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