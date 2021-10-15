Политолог счёл "обычной провокацией" инцидент с эсминцем США в Японском море

Попытка американского эсминца Chafee нарушить российскую границу в Японском море является не чем иным, как обычной провокацией. Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучил политолог Леонид Савин.

"Тут не нужно делать какие-то такие выводы, что это резкое обострение ситуации. Американцы будут это делать всегда. Раньше они тоже занимались подобными провокациями. Тут много причин. Наверное, у них есть какие-то особые приказы для того, чтобы прощупывать нашу систему обороны, проверять реакцию наших вооружённых сил, как мы будем реагировать, какие политические последствия будут после этого", — сказал он.

Однако эксперт обратил внимание на то, что если такие ситуации жёстко не пресекать, то их будет ещё больше. По мнению Савина, они могут коснуться Крыма и Курильских островов. Последние Япония до сих пор не признаёт под российским суверенитетом. А США, руководствуясь двусторонними отношениями с Японией, обязались защищать её как партнёра и будут делать провокации в этом направлении, добавил собеседник Лайфа.