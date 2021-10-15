Российских учеников уличили в организации DDoS-атак на собственные школы

Онлайн-сервисы российских школ подверглись многочисленным DDoS-атакам, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на специалистов компании StormWall, которая занимается защитой от кибератак.

По данным аналитиков, в сентябре 2020 года фиксировался подобный шквал атак на сферу образования, но в этом году количество DDoS-инцидентов значительно выросло. Как утверждают специалисты, DDoS-атаки на образовательные учреждения увеличились на 118%.

Такая активность, по мнению экспертов, связана с началом учебного года. Не исключено, что эти атаки организованы самими учащимися, которые стремятся избежать выполнения домашних заданий и способны вывести из строя информационные системы. В пользу этой версии говорит и то, что для организации атак использовались дешёвые доступные инструменты, которыми могли воспользоваться неопытные хакеры.