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Российских учеников уличили в организации DDoS-атак на собственные школы

По мнению аналитиков, таким образом они могли пытаться избежать выполнения домашних заданий.

15 октября, 16:02
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Онлайн-сервисы российских школ подверглись многочисленным DDoS-атакам, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на специалистов компании StormWall, которая занимается защитой от кибератак.

По данным аналитиков, в сентябре 2020 года фиксировался подобный шквал атак на сферу образования, но в этом году количество DDoS-инцидентов значительно выросло. Как утверждают специалисты, DDoS-атаки на образовательные учреждения увеличились на 118%.

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Такая активность, по мнению экспертов, связана с началом учебного года. Не исключено, что эти атаки организованы самими учащимися, которые стремятся избежать выполнения домашних заданий и способны вывести из строя информационные системы. В пользу этой версии говорит и то, что для организации атак использовались дешёвые доступные инструменты, которыми могли воспользоваться неопытные хакеры.

Ранее Microsoft сообщила об отражении крупнейшей кибератаки. Угроза исходила из десятков тысяч источников в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и продолжалась около десяти минут.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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