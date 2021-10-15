Минюст включил в список иноагентов юрлицо "Росбалта" и "Москоу диджитал медиа"

Напомним, что закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году. На включённые в него издания распространены те же требования, что и на некоммерческие организации-иноагенты. Они обязаны предоставлять данные о составе руководства и расходовании средств (в том числе аудиторской проверке), а также выпускать свои публикации с указанием своего статуса СМИ-иноагента.