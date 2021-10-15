Минюст включил в список иноагентов юрлицо "Росбалта" и "Москоу диджитал медиа"
Теперь при публикации материалов они обязаны маркировать их соответствующим образом.
Фото © ТАСС / Екатерина Кузьмина
Министерство юстиции РФ пополнило список СМИ-иноагентов ещё двумя юридическими лицами. На этот раз в него вошли ООО "Москоу диджитал медиа"* и АО "РС-Балт"*.
"Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены общество с ограниченной ответственностью "Москоу диджитал медиа" и акционерное общество "РС-Балт", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году. На включённые в него издания распространены те же требования, что и на некоммерческие организации-иноагенты. Они обязаны предоставлять данные о составе руководства и расходовании средств (в том числе аудиторской проверке), а также выпускать свои публикации с указанием своего статуса СМИ-иноагента.
Ранее Минюст РФ признал иноагентом некоммерческую организацию по защите прав человека "Якутия — наше мнение"*.
* Организации внесены в реестр СМИ-иноагентов.
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