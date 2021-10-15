В МИД Кабо-Верде рассмеялись, услышав вопрос Киева об экстрадиции Поклонской
По словам источника в дипведомстве, у Украины нет никаких шансов на успех в этом деле.
Фото © Facebook / Наталья Поклонская
Украина получила отрицательный ответ на вопрос об экстрадиции нового посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в МИД страны.
"Нет, конечно, нет", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, есть ли у Киева шансы на успех в случае требования о выдаче Поклонской.
Источник уточнил, что, услышав обращение Киева к властям Кабо-Верде по поводу Поклонской, он рассмеялся, посчитав это за шутку.
Напомним, что 13 октября президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма заметила, что для неё это является честью, а не ссылкой. По её словам, она очень хотела эту должность, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом.
Комментариев: 0