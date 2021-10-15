В МИД Кабо-Верде рассмеялись, услышав вопрос Киева об экстрадиции Поклонской

Украина получила отрицательный ответ на вопрос об экстрадиции нового посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в МИД страны.

"Нет, конечно, нет", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, есть ли у Киева шансы на успех в случае требования о выдаче Поклонской.

Источник уточнил, что, услышав обращение Киева к властям Кабо-Верде по поводу Поклонской, он рассмеялся, посчитав это за шутку.