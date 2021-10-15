НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Во Франции прекратили расследование по иску Навального против "Ив Роше"

Его адвокаты не согласны с решением следствия и планируют подать апелляцию.

15 октября, 17:40
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CP6YLkztEF-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">navalny</a></p>

Фото © Instagram / navalny

Во Франции прекратили расследование против компании "Ив Роше", начатое в связи с жалобой блогера Алексея Навального и его брата.

"Я вам подтверждаю постановление о прекращении дела по ходатайству прокуратуры, изданному 11 октября", — передаёт РИА "Новости" слова прокурора Вана Максима Антье.

Предварительное расследование было начато прокуратурой французского города Вана в феврале 2019 года. Тогда Навальные обвинили компанию "Ив Роше" в клевете. Уточняется, что французские адвокаты братьев Уильям Бурдон и Амели Лефебр не согласны с решением следствия и планируют подать апелляцию.

СК возбудил в отношении Навального дело о создании экстремистского сообщества

СК возбудил в отношении Навального дело о создании экстремистского сообщества

Напомним, в данный момент Алексей Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области: по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Ранее президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил, за что Навальный отбывает срок. Российский лидер отметил, что блогеру неоднократно прощали нарушения закона, но они должны иметь последствия.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1