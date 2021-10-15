Во Франции прекратили расследование по иску Навального против "Ив Роше"
Его адвокаты не согласны с решением следствия и планируют подать апелляцию.
Фото © Instagram / navalny
Во Франции прекратили расследование против компании "Ив Роше", начатое в связи с жалобой блогера Алексея Навального и его брата.
"Я вам подтверждаю постановление о прекращении дела по ходатайству прокуратуры, изданному 11 октября", — передаёт РИА "Новости" слова прокурора Вана Максима Антье.
Предварительное расследование было начато прокуратурой французского города Вана в феврале 2019 года. Тогда Навальные обвинили компанию "Ив Роше" в клевете. Уточняется, что французские адвокаты братьев Уильям Бурдон и Амели Лефебр не согласны с решением следствия и планируют подать апелляцию.
Напомним, в данный момент Алексей Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области: по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Ранее президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил, за что Навальный отбывает срок. Российский лидер отметил, что блогеру неоднократно прощали нарушения закона, но они должны иметь последствия.
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