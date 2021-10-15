Во Франции прекратили расследование по иску Навального против "Ив Роше"

Во Франции прекратили расследование против компании "Ив Роше", начатое в связи с жалобой блогера Алексея Навального и его брата.

"Я вам подтверждаю постановление о прекращении дела по ходатайству прокуратуры, изданному 11 октября", — передаёт РИА "Новости" слова прокурора Вана Максима Антье.

Предварительное расследование было начато прокуратурой французского города Вана в феврале 2019 года. Тогда Навальные обвинили компанию "Ив Роше" в клевете. Уточняется, что французские адвокаты братьев Уильям Бурдон и Амели Лефебр не согласны с решением следствия и планируют подать апелляцию.