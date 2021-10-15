В Тюменской области водители мусоровоза спасли выброшенных на помойку щенков. Видео © LIFE

В Тюменской области новорождённые щенки чуть не погибли в кузове мусоровоза. Сотрудники ООО "Тюменское экологическое объединение" нашли их в целлофановом пакете в груде мусора. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе компании.

"Произошло это при стандартном маршруте, сотрудники уже опрокинули контейнер. Сначала непонятно было. Обычно, если животные попадают в ёмкость, они какие-то звуки издают, если даже их не видно. В этот раз пищание послышалось, когда уже в мусоровоз попали. Поэтому и пришлось залазить в мусоровоз, искать их там, вытаскивать", — сказала первый замруководителя ООО "Тюменское экологическое объединение" Светлана Петренко.

На писк щенков откликнулась собака, которая была прикована цепью к будке у ближайшего дома. По словам сотрудников, было видно, что она ощенилась совсем недавно, поэтому мужчины решили, что именно её недобросовестные хозяева выбросили малышей. Они вернули щенков маме, и она с радостью унесла их в свою будку. Петренко призналась, что это не первый подобный случай. Работники периодически находят в контейнерах животных, однако сделать с этим компания ничего не может из-за отсутствия полномочий. По словам замруководителя, даже их самые крепкие мужчины уже не выдерживают.