"Послышалось пищание": В Тюменской области водители мусоровоза спасли выброшенных на помойку щенков
В компании сообщили, что это уже не первый случай, но сделать с этим организация ничего не может из-за отсутствия полномочий.
В Тюменской области водители мусоровоза спасли выброшенных на помойку щенков. Видео © LIFE
В Тюменской области новорождённые щенки чуть не погибли в кузове мусоровоза. Сотрудники ООО "Тюменское экологическое объединение" нашли их в целлофановом пакете в груде мусора. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе компании.
"Произошло это при стандартном маршруте, сотрудники уже опрокинули контейнер. Сначала непонятно было. Обычно, если животные попадают в ёмкость, они какие-то звуки издают, если даже их не видно. В этот раз пищание послышалось, когда уже в мусоровоз попали. Поэтому и пришлось залазить в мусоровоз, искать их там, вытаскивать", — сказала первый замруководителя ООО "Тюменское экологическое объединение" Светлана Петренко.
На писк щенков откликнулась собака, которая была прикована цепью к будке у ближайшего дома. По словам сотрудников, было видно, что она ощенилась совсем недавно, поэтому мужчины решили, что именно её недобросовестные хозяева выбросили малышей. Они вернули щенков маме, и она с радостью унесла их в свою будку. Петренко призналась, что это не первый подобный случай. Работники периодически находят в контейнерах животных, однако сделать с этим компания ничего не может из-за отсутствия полномочий. По словам замруководителя, даже их самые крепкие мужчины уже не выдерживают.
"Мы вынуждены вновь обратиться к жителям Тюменской области с напоминанием, что такие поступки недопустимы. Дело даже не в соблюдении правил обращения с отходами, а в простой человечности. Наши работники умоляют людей прислушаться и никогда так не делать. В своей работе экипажи мусоровозов достаточно часто сталкиваются с неординарными ситуациями, но выносить подобное морально очень сложно", — обратилась к жителям Светлана Петренко.
Ранее ужасный случай произошёл в Московской области. Около 150 собак оказались парализованы и 16 погибли из-за отравления в приюте. По факту случившегося прокуратура проводит проверку. Позже в организме отравленных животных нашли мышьяк и свинец. По мнению директора учреждения, к случившемуся привела непреднамеренная ошибка на предприятии, где помимо корма производятся крысиные яды.
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