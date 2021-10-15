Fox News: Пентагон считает безопасным взаимодействие эсминца с российским кораблём в Японском море

Пентагон считает, что взаимодействие эсминца ВМС США Chafee ("Чейфи") с большим противолодочным кораблём Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" в Японском море было "безопасным и профессиональным". Об этом в пятницу сообщил журналист телеканала Fox News ("Фокс Ньюс") Лукас Томлинсон со ссылкой на свой источник в оборонном ведомстве США.

"Взаимодействие безопасное и профессиональное, сказали в Пентагоне", — процитировал журналист слова своего собеседника в "Твиттере".

Russian warship alongside USS Chafee in international waters in Sea of Japan. All interaction ‘safe and professional,’ Pentagon says

pic.twitter.com/wIXZCJHD4J — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) October 15, 2021

Напомним, что в пятницу Минобороны России вызвало американского военного атташе, чтобы указать ему на непрофессиональные действия экипажа эсминца ВМС США "Чейфи" (Chafee, DDG 90), который попытался пересечь российскую границу в Японском море. Российская сторона возмущена непрофессионализмом американских моряков, грубо нарушивших правила предупреждения столкновения судов и положения соглашения о предотвращении инцидентов на воде.