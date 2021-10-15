Fox News: Пентагон считает безопасным взаимодействие эсминца с российским кораблём в Японском море
По словам журналиста из военного правительственного пула, ситуацию, из-за которой американского атташе вызвали в Минобороны РФ, в Вашингтоне восприняли как штатную.
Фото © Yasin Ozturk / Anadolu Agency via Getty Images
Пентагон считает, что взаимодействие эсминца ВМС США Chafee ("Чейфи") с большим противолодочным кораблём Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" в Японском море было "безопасным и профессиональным". Об этом в пятницу сообщил журналист телеканала Fox News ("Фокс Ньюс") Лукас Томлинсон со ссылкой на свой источник в оборонном ведомстве США.
"Взаимодействие безопасное и профессиональное, сказали в Пентагоне", — процитировал журналист слова своего собеседника в "Твиттере".
Russian warship alongside USS Chafee in international waters in Sea of Japan. All interaction ‘safe and professional,’ Pentagon says— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) October 15, 2021
pic.twitter.com/wIXZCJHD4J
Напомним, что в пятницу Минобороны России вызвало американского военного атташе, чтобы указать ему на непрофессиональные действия экипажа эсминца ВМС США "Чейфи" (Chafee, DDG 90), который попытался пересечь российскую границу в Японском море. Российская сторона возмущена непрофессионализмом американских моряков, грубо нарушивших правила предупреждения столкновения судов и положения соглашения о предотвращении инцидентов на воде.
Ранее Лайф публиковал видео с американским эсминцем-нарушителем. Вместо того чтобы изменить курс и скорость, экипаж поднял флаги расцвечивания и приготовился к взлёту с палубы вертолёта. Пресечь действия нарушителя был готов большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц". Убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения, американский эсминец отвернул от госграницы, когда до "Адмирала Трибуца" оставалось менее 60 метров.
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