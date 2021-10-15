Жители Болгарии высоко оценили стратегию России в ситуации с газом

Читатели болгарского интернет-издания Fakti высоко оценили действия РФ в ситуации с газовым кризисом в Европе. По их мнению, ЕС безосновательно критикует Москву по поводу ситуации с голубым топливом, ведь западные инвесторы не торопятся уходить из "Газпрома". А это, по мнению пользователей, говорит о правильности выбранного Москвой пути.

"Акции "Газпрома" взлетают вверх! Что это, если не правильная бизнес-стратегия?" — написал один из комментаторов под материалом издания.

"Браво, Путин!" — коротко написал другой.

Вместе с тем читатели обрушились с критикой на политику США по поставкам газа. Так, один из них написал, что Штаты задали агрессивный тон, вынудив Болгарию отдать "Южный поток" Турции и заставив Германию медлить с "Северным потоком – 2". Другие же просто посмеялись над американцами.

"А зачем покупать газ у России? Покупайте у наших братьев-американцев! Или что-то не получается с американским сжиженным газом?" — написали пользователи.