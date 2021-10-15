Жители Болгарии высоко оценили стратегию России в ситуации с газом
Одни похвалили действия Москвы, а другие посмеялись над США и их поставками сжиженного синего топлива в Европу.
Фото © ТАСС / Петр Ковалев
Читатели болгарского интернет-издания Fakti высоко оценили действия РФ в ситуации с газовым кризисом в Европе. По их мнению, ЕС безосновательно критикует Москву по поводу ситуации с голубым топливом, ведь западные инвесторы не торопятся уходить из "Газпрома". А это, по мнению пользователей, говорит о правильности выбранного Москвой пути.
"Акции "Газпрома" взлетают вверх! Что это, если не правильная бизнес-стратегия?" — написал один из комментаторов под материалом издания.
"Браво, Путин!" — коротко написал другой.
Вместе с тем читатели обрушились с критикой на политику США по поставкам газа. Так, один из них написал, что Штаты задали агрессивный тон, вынудив Болгарию отдать "Южный поток" Турции и заставив Германию медлить с "Северным потоком – 2". Другие же просто посмеялись над американцами.
"А зачем покупать газ у России? Покупайте у наших братьев-американцев! Или что-то не получается с американским сжиженным газом?" — написали пользователи.
Напомним, рост цен на топливо начался в августе, а 14 октября впервые в истории стоимость газа превысила 1200 долларов за тысячу кубометров. При этом Владимир Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Президент вспомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере "с известной долей снобизма", а теперь Европа страдает.
Комментариев: 0