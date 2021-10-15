В Рязани арестовали пару, которая убила подростка во время оккультного ритуала

Советский районный суд Рязани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Владиславу Цикунову, подозреваемому в убийстве 15-летнего подростка во время проведения с ним действий оккультного характера. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Суд избрал в отношении Цикунова меру пресечения в виде ареста по 10 декабря 2021 года включительно", — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что его сообщницу, трёхкратную чемпионку России по ачери-биатлону Марию Корнееву, суд также поместил под стражу на аналогичный срок. При этом сторона защиты просила отправить её под домашний арест.