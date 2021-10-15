В Рязани арестовали пару, которая убила подростка во время оккультного ритуала
Ранее на допросе мужчина рассказал, что ребёнка случайно убила его сообщница, пока сам он якобы сидел в машине.
Кадр из видео © СУ СКР по Рязанской области
Советский районный суд Рязани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Владиславу Цикунову, подозреваемому в убийстве 15-летнего подростка во время проведения с ним действий оккультного характера. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
"Суд избрал в отношении Цикунова меру пресечения в виде ареста по 10 декабря 2021 года включительно", — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что его сообщницу, трёхкратную чемпионку России по ачери-биатлону Марию Корнееву, суд также поместил под стражу на аналогичный срок. При этом сторона защиты просила отправить её под домашний арест.
Напомним, о шокирующем убийстве под Рязанью стало известно утром 14 октября. Сообщалось, что отчим убил 15-летнего подростка во время культового обряда. Вместе с мужчиной по подозрению в совершении преступления была задержана жительница Подмосковья. Позже мужчина признался, что хотел таким образом вернуться в семью.
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