Китайский корабль "Шэньчжоу-13" с тремя космонавтами запустили и вывели на орбиту. Видео © CCTV

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" с тремя космонавтами стартовал к строящейся станции КНР "Тяньгун" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2F". К настоящему моменту космическое судно успешно достигло околоземной орбиты.

Запуск состоялся в 19:23 мск с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. На Центральном телевидении Китая велась трансляция пуска. Как сообщает Управление программы пилотируемых космических полётов КНР, в ближайшее время корабль пристыкуется к национальной космической станции. Планируется, что экипаж из трёх человек проведёт там минимум 180 дней. В ходе миссии они несколько раз выйдут в открытый космос и проведут на станции ряд научных экспериментов.

"Мы верим, что после того, как будет завершено строительство китайской орбитальной станции — и мы приступим к её эксплуатации, в нашей программе примут участие космонавты из других стран", — заявил замглавы Управления программы пилотируемых космических полётов КНР Линь Сицян.