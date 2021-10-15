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На Украине разрабатывают девять сценариев войны с Россией

По словам советника главы офиса президента, власти Киева допускают возможность развития конфликта с Москвой по пути эскалации.

15 октября, 18:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украина разрабатывает несколько сценариев войны с Россией, которые могут быть приведены в действие, если Москва решит напасть. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

"Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24" во время обсуждения ситуации в Донбассе и будущего российско-украинских отношений.

По словам Арестовича, власти страны считают, что якобы война с Россией уже идёт, и они допускают, что дальнейшее развитие конфликта может пойти по пути эскалации. Советник сообщил, что Украина и США планируют совместное производство военной техники и строительство научно-исследовательского центра по беспилотным летательным аппаратам при участии Турции. Также он отметил, что власти Киева готовы сотрудничать с НАТО.

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Ранее депутат Рады предрёк Украине неизбежную капитуляцию перед Россией. Олег Волошин призвал Киев отбросить "патриотический пафос" и наладить диалог с Москвой. В Госдуме также предостерегли Киев от развязывания военных конфликтов. Депутат Михаил Шеремет назвал безумием слова о "возвращении" Крыма вооружённым путём. По его мнению, украинские политики пропитаны злобой и агрессией, но у Москвы хватит сил не допустить произвола этих государственных преступников.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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