На Украине разрабатывают девять сценариев войны с Россией

Украина разрабатывает несколько сценариев войны с Россией, которые могут быть приведены в действие, если Москва решит напасть. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

"Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24" во время обсуждения ситуации в Донбассе и будущего российско-украинских отношений.