Пропавшую в Екатеринбурге женщину с коронавирусной депрессией нашли мёртвой в лесу

В Екатеринбурге нашли тело 48-летней Ирины Тишиной, которую искали с 12 октября. Её поисками несколько дней занимались родные, сотрудники правоохранительных органов и волонтёры. Тело женщины найдено в лесу в районе улицы Сахарова, пишет издание "Провинция".

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Официальных комментариев от МВД и Следственного комитета пока нет. Подробности не сообщаются. Известно только, что женщина нуждалась в медицинской помощи.

"Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким", — сообщили в поисковом отряде "Лиза алерт".