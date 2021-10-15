Пропавшую в Екатеринбурге женщину с коронавирусной депрессией нашли мёртвой в лесу
Обстоятельства произошедшего выясняют следственные органы. Не исключается вероятность самоубийства.
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В Екатеринбурге нашли тело 48-летней Ирины Тишиной, которую искали с 12 октября. Её поисками несколько дней занимались родные, сотрудники правоохранительных органов и волонтёры. Тело женщины найдено в лесу в районе улицы Сахарова, пишет издание "Провинция".
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Официальных комментариев от МВД и Следственного комитета пока нет. Подробности не сообщаются. Известно только, что женщина нуждалась в медицинской помощи.
"Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким", — сообщили в поисковом отряде "Лиза алерт".
Ирина Тишина ушла из дома ранним утром 12 октября и не вернулась. По словам дочки погибшей, женщина в целом чувствовала себя хорошо, если не считать стресса из-за недавно перенесённого ковида.
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