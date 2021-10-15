Иммунологи полагают, что дельта-штамм станет единственной версией ковида в России
Отмечается, что пока нет оснований полагать, что нынешний вариант вируса разовьётся во что-то более мерзкое.
Фото © Pexels
Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в России останутся до конца пандемии дельта-штамм и, возможно, его вариация "дельта плюс". Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.
По мнению специалиста, "дельте" удалось вытеснить другие мутации коронавируса в стране из-за того, что он совершил революционный скачок в заразности и даже обошёл специфический иммунитет. Однако такие революции вирус не может делать бесконечно, добавил Крючков.
"Возможно, дальше появятся вариации в виде потомков "дельты": "дельта плюс", "лямбда", возможно, "гамма", это что касается Северной и Южной Америки, но в нашем полушарии практически полностью останется "дельта" и "дельта плюс", — отметил Крючков.
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев тоже считает, что дельта-штамм в дальнейшем станет единственной версией CoViD-19.
"Эволюция вирусов шла почти полтора года, и весной 2021 года соревнования выиграл дельта-штамм. На данный момент нет показаний, что "дельта" разовьётся во что-то более мерзкое, более того, есть косвенные предположения, что штамм станет неким оптимальным вариантом вируса, который закрепится уже навсегда", — выразил надежду вирусолог, отметив, что это было бы хорошо ввиду того, что от "дельты" вакцины защищают, а от новых штаммов — непонятно.
Ранее Лайф сообщал, что эффективность "Спутника лайт" против дельта-штамма ковида оценили в 70%.
Комментариев: 0