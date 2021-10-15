Москвичка "заложила" 13-летнего сына ради уменьшения срока за распространение наркотиков

36-летняя жительница Зеленограда была задержана с поличным ещё пару недель назад — сотрудники полиции поймали её, когда она делала закладки с наркотиками. Женщине грозило до 20 лет заключения, но она решила выкрутиться.

За помощь и содействие полицейским задержанному по этой статье могут уменьшить срок — нужно лишь указать на всех знакомых наркоторговцев и закладчиков. Москвичка согласилась и призналась оперативникам, что распространением наркотиков вместе с ней занимался её 13-летний сын.

"В ходе работы с задержанной за хранение и распространение наркотиков 36-летней жительницей Зеленограда Ириной С. выяснилось, что женщина вовлекла в преступную деятельность по распространению наркотиков своего сына, ученика седьмого класса 13-летнего Сергея С.", — пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В итоге на правонарушительницу завели уголовное дело по статье "Хранение и распространение наркотиков", а также полиция начала проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 150 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность".