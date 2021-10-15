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Регулятор в США отложил одобрение вакцины Moderna для подростков

Чтобы проверить качество препарата и исключить риски развития осложнений на сердце, необходимы дополнительные исследования.

15 октября, 19:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) временно отложило одобрение препарата Moderna для подростков в связи с тем, что планирует проверить его на редкий побочный эффект на сердце, сообщает газета Wall Street Journal.

Согласно данным издания, регулятор хочет более детально изучить возможность возникновения миокардита при вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого требуется сопоставить данные по препарату Moderna с вакцинами от Pfizer и BioNTech.

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Ранее в Швеции рекомендовали использовать Pfizer для вакцинации подростков от 12 до 15 лет. Там решили, что этот препарат наиболее хорошо зарекомендовал себя в других странах.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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