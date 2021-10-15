Регулятор в США отложил одобрение вакцины Moderna для подростков

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) временно отложило одобрение препарата Moderna для подростков в связи с тем, что планирует проверить его на редкий побочный эффект на сердце, сообщает газета Wall Street Journal.

Согласно данным издания, регулятор хочет более детально изучить возможность возникновения миокардита при вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого требуется сопоставить данные по препарату Moderna с вакцинами от Pfizer и BioNTech.