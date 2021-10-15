В Череповце "девятка" сбила ребёнка на пешеходном переходе. Видео © Telegram / SHOT

В Череповце легковушка на большой скорости сбила ребёнка на пешеходном переходе. Кадры с моментом аварии опубликовал телеграм-канал SHOT.

По его данным, за рулём автомобиля ВАЗ-2109 находился 19-летний молодой человек. Всё произошло в районе Дворца металлургов. На записи можно видеть, что ребёнок перебегал дорогу, когда для пешеходов уже горел красный сигнал светофора. При этом во время наезда для машин уже загорелся зелёный свет.

После столкновения восьмилетний мальчик отлетел на несколько метров вперёд, а сам водитель "девятки" выбежал из машины и направился к пострадавшему ребёнку. Предварительно, мальчика доставили в больницу в тяжёлом состоянии с ушибом головного мозга и компрессионным переломом позвоночника.