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Заключённые устроили бунт в колонии во Владикавказе

К месту ЧП стягиваются силовики. Территорию вблизи ИК уже оцепила полиция.

15 октября, 19:18

Фото © SHOT

Заключённые устроили бунт в колонии во Владикавказе. Видео © SHOT

На территории исправительной колонии № 1 во Владикавказе заключённые устроили бунт. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, конфликт произошёл между заключёнными и администрацией из-за условий содержания в колонии. Несколько арестантов даже угрожали нанести себе увечья, после чего начали громить двери.

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В данный момент сведений о пострадавших среди сотрудников учреждения не поступало. Полиция оцепила территорию рядом с колонией. На появившихся кадрах видно, что к месту инцидента стягиваются бойцы Росгвардии, ОМОНа, а также задействованы сводные полки из Владикавказа и Чечни. По некоторым данным, они готовятся штурмовать ИК. Информация о пострадавших среди заключённых сейчас уточняется.

Ранее сообщалось, что члены различных банд устроили перестрелку в тюрьме города Гуаякиль, расположенного на западе Эквадора. Жертвами этих криминальных разборок стали более ста человек.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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