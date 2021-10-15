Заключённые устроили бунт в колонии во Владикавказе. Видео © SHOT

На территории исправительной колонии № 1 во Владикавказе заключённые устроили бунт. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, конфликт произошёл между заключёнными и администрацией из-за условий содержания в колонии. Несколько арестантов даже угрожали нанести себе увечья, после чего начали громить двери.

В данный момент сведений о пострадавших среди сотрудников учреждения не поступало. Полиция оцепила территорию рядом с колонией. На появившихся кадрах видно, что к месту инцидента стягиваются бойцы Росгвардии, ОМОНа, а также задействованы сводные полки из Владикавказа и Чечни. По некоторым данным, они готовятся штурмовать ИК. Информация о пострадавших среди заключённых сейчас уточняется.