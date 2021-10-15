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Уролог — о заражении крови Клинтона: В некоторых случаях всё может закончиться летальным исходом

Как отметил специалист, для лечения подобного заболевания медики, как правило, применяют антибиотики.

15 октября, 19:30
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Уролог Александр Говоров прокомментировал новость о том, что бывший президент США Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови. В беседе с Лайфом специалист отметил, что в некоторых случаях заболевание может привести к летальному исходу.

"Инфекция мочевыводящих путей может возникнуть по двум причинам: первая — аденома простаты, которая сопровождается хронической задержкой мочи, вторая — мочекаменная болезнь, когда камни мочевой системы способствуют развитию воспалительного процесса. Если инфекция мочевой системы выражена и начало симптоматики пропущено, то может развиться сепсис (заражение крови. — Прим. Лайфа)", — отметил Говоров.

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По словам уролога, заражение крови лечат антибиотиками. При этом на восстановление может уйти около недели.

"Заражение крови — это микробы в крови. Тут не всегда нужно переливание. Лечение антибиотиками необходимо. Восстановление может занять пять-семь дней. В некоторых случаях, несмотря на применение антибиотиков, это заболевание может закончиться летальным исходом. Всё зависит от первопричин, которые вызвали заражение крови, и от общего состояния здоровья человека. Мы не знаем с вами, что именно послужило причиной у Клинтона. Может быть, у него есть другая редкая причина", — подчеркнул Говоров, уточнив, что заявления о том, что болезнь у Клинтона возникла из-за бурной половой жизни, сделаны только ради яркого заголовка.

Ранее сообщалось, что Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови. Медики лечат экс-президента Штатов антибиотиками и заявляют об улучшении состояния политика. Врачи также отметили, что Клинтон может быть выписан уже в ближайшее время.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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