Небензя заявил об ухудшении ситуации в Косове за последний месяц

Ситуация на границе Косова и Центральной Сербии обострилась после того, как власти самопровозглашённого региона обязали всех въезжающих на транспорте с сербскими номерами за свой счёт приобретать и устанавливать временные местные регистрационные знаки. В результате сербы вышли на мирную акцию протеста, а с другой стороны к КПП Ярине и Брняк стянулся косовский спецназ. При стычке пострадали три серба, и Белград поднял в воздух вертолёты-истребители. Позже в конфликт вмешался верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который потребовал обе стороны незамедлительно разрядить обстановку в регионе.