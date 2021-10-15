Небензя заявил об ухудшении ситуации в Косове за последний месяц
Он отметил, что недавние действия косовского спецназа на севере региона могут быть расценены как проявление сознательной линии на обострение.
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Полицейские облавы в Косове 13 октября стали проявлением сознательной линии Приштины на обострение ситуации в регионе. Такую точку зрения озвучил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя.
"Рассматриваем эти действия как проявление сознательной линии на обострение. Ситуация в северных районах сербского автономного края Косово вызывает серьёзнейшую озабоченность. Она сильно деградировала за последний месяц", — констатировал он.
Ситуация на границе Косова и Центральной Сербии обострилась после того, как власти самопровозглашённого региона обязали всех въезжающих на транспорте с сербскими номерами за свой счёт приобретать и устанавливать временные местные регистрационные знаки. В результате сербы вышли на мирную акцию протеста, а с другой стороны к КПП Ярине и Брняк стянулся косовский спецназ. При стычке пострадали три серба, и Белград поднял в воздух вертолёты-истребители. Позже в конфликт вмешался верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который потребовал обе стороны незамедлительно разрядить обстановку в регионе.
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