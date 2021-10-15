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"Байден превратил нас в неженок": Американцы устыдились попытки эсминца США нарушить границу России

Комментаторы указали на новый стандарт Вашингтона: убегать, когда становится трудно.

15 октября, 19:54
<p>Скриншот из видео © Минобороны РФ</p>

Скриншот из видео © Минобороны РФ

Американские читатели Daily Mail активно обсуждают попытку эсминца ВМС США "Чейфи" (Chafee, DDG 90) пересечь российскую границу в Японском море. Многие пользователи возмутились поведением экипажа американского военного корабля.

"Новый день. Новый позор для нас, американцев", — написал один из комментаторов.

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При этом некоторые американцы обвинили в произошедшем президента США Джо Байдена и его администрацию.

"Мир продолжает смеяться над Джо и его неумелой командой", — подчеркнул ещё один пользователь.

"Байден превратил нас в неженок, и остальной мир это знает", — добавил другой читатель.

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Минобороны РФ вызвало военного атташе США из-за эсминца-нарушителя в Японском море

"Байден установил стандарт в Афганистане: убегать, когда становится трудно", — заметил комментатор.

Также отметим, что некоторые читатели в своих комментариях в шутливой форме критиковали озабоченность руководства военных сил Соединённых Штатов политкорректностью.

"А где наши генералы? Слишком заняты просвещением персонала в вопросах расовой дискриминации?" — с иронией написал один из пользователей.

"Наш флот, вероятно, проверял, используют ли русские правильные местоимения", — добавил другой комментатор.

При этом среди читателей нашлись и те, кто встал на защиту американских моряков.

"Я помню эти игры по холодной войне. Для России это закончилось не очень хорошо, не так ли?" — отметил пользователь.

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Fox News: Пентагон считает безопасным взаимодействие эсминца с российским кораблём в Японском море

Ранее Лайф публиковал видео с американским эсминцем-нарушителем вблизи Владивостока. Вместо того чтобы изменить курс и скорость, экипаж поднял флаги расцвечивания и приготовился к взлёту с палубы вертолёта. Пресечь действия нарушителя был готов большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц". Убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения, американский эсминец отвернул от госграницы, когда до "Адмирала Трибуца" оставалось менее 60 метров.

В Госдуме ранее назвали заход американского эсминца проверкой российской границы на прочность. Там также допустили, что иностранные моряки могли просто ошибиться, но уровень современной техники во многом это исключает. А вот политолог Леонид Савин в беседе с Лайфом счёл инцидент с эсминцем "обычной провокацией". По мнению эксперта, подобных случаев может стать больше, если не пресекать их достаточно жёстко.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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