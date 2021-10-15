Американские читатели Daily Mail активно обсуждают попытку эсминца ВМС США "Чейфи" (Chafee, DDG 90) пересечь российскую границу в Японском море. Многие пользователи возмутились поведением экипажа американского военного корабля.

"Новый день. Новый позор для нас, американцев", — написал один из комментаторов.

При этом некоторые американцы обвинили в произошедшем президента США Джо Байдена и его администрацию.

"Мир продолжает смеяться над Джо и его неумелой командой", — подчеркнул ещё один пользователь.

"Байден превратил нас в неженок, и остальной мир это знает", — добавил другой читатель.

"Байден установил стандарт в Афганистане: убегать, когда становится трудно", — заметил комментатор.

Также отметим, что некоторые читатели в своих комментариях в шутливой форме критиковали озабоченность руководства военных сил Соединённых Штатов политкорректностью.

"А где наши генералы? Слишком заняты просвещением персонала в вопросах расовой дискриминации?" — с иронией написал один из пользователей.

"Наш флот, вероятно, проверял, используют ли русские правильные местоимения", — добавил другой комментатор.

При этом среди читателей нашлись и те, кто встал на защиту американских моряков.

"Я помню эти игры по холодной войне. Для России это закончилось не очень хорошо, не так ли?" — отметил пользователь.

Ранее Лайф публиковал видео с американским эсминцем-нарушителем вблизи Владивостока. Вместо того чтобы изменить курс и скорость, экипаж поднял флаги расцвечивания и приготовился к взлёту с палубы вертолёта. Пресечь действия нарушителя был готов большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц". Убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения, американский эсминец отвернул от госграницы, когда до "Адмирала Трибуца" оставалось менее 60 метров.