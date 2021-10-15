Собчак обратилась в Росгвардию из-за слежки и угроз

Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Росгвардию, что за ней после смертельного ДТП в Сочи якобы начали следить неизвестные люди на машине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя службы Валерия Грибакина.

"Ксения Анатольевна была сегодня в одном из зданий Росгвардии. Она обращалась с вопросом, что за ней якобы ведётся слежка неизвестными лицами на машине. В связи с этим ей было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством, если есть все причины, то написать официальное заявление в органы внутренних дел", — сказал представитель ведомства.