Собчак обратилась в Росгвардию из-за слежки и угроз
В ведомстве ей посоветовали написать официальное заявление в органы внутренних дел.
Фото © Instagram / xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Росгвардию, что за ней после смертельного ДТП в Сочи якобы начали следить неизвестные люди на машине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя службы Валерия Грибакина.
"Ксения Анатольевна была сегодня в одном из зданий Росгвардии. Она обращалась с вопросом, что за ней якобы ведётся слежка неизвестными лицами на машине. В связи с этим ей было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством, если есть все причины, то написать официальное заявление в органы внутренних дел", — сказал представитель ведомства.
Собчак подтвердила информацию о том, что она обратилась в Росгвардию. Журналистка уточнила в своём телеграм-канале, что речь идёт не только о слежке, но ещё и о "прямых и очень жёстких угрозах ей и её семье".
Напомним, Ксения Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии. Позже стало известно, что водитель "майбаха" признал свою вину, его отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля. Лайф также писал, что появилось видео момента смертельного ДТП.
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