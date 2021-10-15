В США назвали вакцины от ковида, которыми нужно привиться для въезда в страну

Власти США с 8 ноября будут беспрепятственно пропускать на территорию страны только тех граждан, кто привился вакцинами, которые были утверждены Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб Штатов или получили одобрение ВОЗ. Об этом говорится в сообщении, распространённом федеральным Центром по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

"Для въезда в Соединённые Штаты в список принимаемых вакцин будут входить одобренные FDA или входящие в список ВОЗ для экстренного применения", — указано в заявлении.

В настоящее время ВОЗ рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией ковида семь вакцин: американских компаний Moderna, Pfizer и её немецкого партнёра BioNTech, Johnson & Johnson, британско-шведской компании AstraZeneca, индийский препарат Covishield, а также вакцины китайских компаний Sinovac Biotech и Sinopharm. Первые три из перечисленных утверждены FDA. При этом в список не попали российские вакцины от коронавируса. Поэтому граждане, привитые отечественными препаратами от ковида, пока не смогут беспрепятственно попасть в США.