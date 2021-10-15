В США назвали вакцины от ковида, которыми нужно привиться для въезда в страну
Российских препаратов от коронавируса в списке пока нет.
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Власти США с 8 ноября будут беспрепятственно пропускать на территорию страны только тех граждан, кто привился вакцинами, которые были утверждены Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб Штатов или получили одобрение ВОЗ. Об этом говорится в сообщении, распространённом федеральным Центром по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).
"Для въезда в Соединённые Штаты в список принимаемых вакцин будут входить одобренные FDA или входящие в список ВОЗ для экстренного применения", — указано в заявлении.
В настоящее время ВОЗ рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией ковида семь вакцин: американских компаний Moderna, Pfizer и её немецкого партнёра BioNTech, Johnson & Johnson, британско-шведской компании AstraZeneca, индийский препарат Covishield, а также вакцины китайских компаний Sinovac Biotech и Sinopharm. Первые три из перечисленных утверждены FDA. При этом в список не попали российские вакцины от коронавируса. Поэтому граждане, привитые отечественными препаратами от ковида, пока не смогут беспрепятственно попасть в США.
Ранее сообщалось, что регулятор в США отложил одобрение вакцины Moderna для подростков в связи с тем, что планирует проверить его на редкий побочный эффект на сердце.
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