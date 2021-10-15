В ХМАО толпа мужчин попыталась учинить самосуд над полицейским из-за ДТП

В городе Пыть-Ях, что в ХМАО, толпа мужчин попыталась учинить самосуд над инспектором полиции, который спровоцировал ДТП на служебной машине Toyota Camry. Инцидент произошёл 14 октября.

"Около 20 часов на перекрёстке улиц Святослава Фёдорова и Магистральной города Пыть-Яха произошло ДТП, одним из участников которого стал сотрудник полиции на личном автомобиле. После столкновения транспортных средств несколько граждан окружили автомобиль полицейского и требовали выйти на улицу", — сообщили в региональном управлении СКР.

По данным ГИБДД, 30-летний полицейский за рулём автомобиля Toyota Camry при повороте налево на регулируемом перекрёстке "не предоставил преимущество в движении 27-летнему водителю автомобиля Lada Granta, двигавшемуся во встречном направлении, и допустил с ним столкновение". В результате оба водителя получили травмы, из-за чего правоохранителя и попытались наказать друзья 27-летнего пострадавшего. После появления видео СК возбудил уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Применение насилия в отношении представителя власти", — уточнили в региональном управлении СКР.