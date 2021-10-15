На выставке в Петербурге представили снимки участников Нюрнбергского процесса

В Музее артиллерии в Петербурге 15 октября, в 75-ю годовщину завершения Нюрнбергского процесса, открылась масштабная фотовыставка. Об этом информирует телеканал "Санкт-Петербург".

Среди экспонатов — фотографии, на которых запечатлены участники суда, его обстоятельства и прочие подробности. Например, на выставке представлены снимки узницы концлагеря, над которой ставили медицинские опыты.

"Нюрнберг — это духовная столица Германии, Третьего рейха. Там всегда собирались нацистские партийные съезды, устраивались массовые факельные шествия. Это сожжение книг, это нюрнбергские антисемитские законы, которые были приняты Гитлером. Поэтому очень важно было провести процесс в этой "духовной столице" Третьего рейха", — рассказал заместитель директора по научно-просветительской и выставочной работе Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Сергей Ефимов.

Напомним, что по итогам Нюрнбергского процесса 12 из 24 подсудимых были приговорены к смертной казни. Три человека получили пожизненное заключение, двое приговорены к 20 годам тюрьмы, один — к 15, один — к десятилетнему сроку. Оправданы были трое подсудимых. В ночь с 15 на 16 октября 1946 года главные нацистские преступники были повешены. Выставка открыта только для совершеннолетних посетителей.