Онколог назвала факторы, провоцирующие рак молочной железы

В первую очередь врач посоветовала женщинам в возрасте от 39 до 48 лет раз в два-три года проводить скрининг на рак молочной железы. При этом женщинам более старшего возраста рекомендуется делать это один раз в два года, а при наличии факторов риска — раз в год. Если же у пациентки есть предрасположенность к данному заболеванию, то проверяться стоит с 25 лет. Врач отметила, что эта болезнь является самой распространённой из-за большого количества факторов риска.