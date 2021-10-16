Онколог назвала факторы, провоцирующие рак молочной железы
Она посоветовала женщинам в возрасте от 39 до 48 лет раз в два-три года проводить скрининг на данный вид заболевания.
Фото © Pixabay
Рак молочной железы на сегодняшний день является самым распространённым онкологическим заболеванием. Онколог-маммолог Елена Бит-Сава сообщила в беседе с газетой "Петербургский дневник", как избежать этого заболевания и какие меры следует принять для его ранней диагностики.
В первую очередь врач посоветовала женщинам в возрасте от 39 до 48 лет раз в два-три года проводить скрининг на рак молочной железы. При этом женщинам более старшего возраста рекомендуется делать это один раз в два года, а при наличии факторов риска — раз в год. Если же у пациентки есть предрасположенность к данному заболеванию, то проверяться стоит с 25 лет. Врач отметила, что эта болезнь является самой распространённой из-за большого количества факторов риска.
"Внешние факторы — это гормональный дисбаланс, отсутствие или поздние первые роды, оральная заместительная гормонотерапия, дисплазия и метаплазия молочной железы, наследственный фактор, курение и другие. Часто сегодня мы наблюдаем раннее использование оральных контрацептивов, аборты и поздние роды с отказом от лактации по собственным соображениям в угоду эстетике", — отметила Бит-Сава.
По словам онколога, фактором риска могут также стать ожирение, заболевания щитовидной железы и репродуктивных органов с изменением гормонального статуса, хронический стресс, злоупотребление алкоголем, неправильное питание. Медик посоветовала не бояться проходить диагностику, отметив, что рак молочной железы на ранней стадии излечим.
Ранее врач-онколог Евгений Глухов назвал самые распространённые виды рака в России. Женщин, в чьих семьях ранее была онкология, специалист призвал провериться заранее.
Комментариев: 0