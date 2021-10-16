В Пермском крае ритуальщики перепутали могилы и дважды похоронили умершую женщину. Видео © LIFE

В городе Лысьве Пермского края сотрудники ритуального агентства дважды похоронили умершую женщину из-за того, что перепутали могилы. Дочь усопшей Юлия Воронова рассказала Лайфу подробности случившегося.

Её мать умерла несколько дней назад. Ритуальные услуги Юлия заказала в агентстве. Выбрала место захоронения. Собеседница Лайфа говорит, что могила должна была быть рядом с местом, где покоятся останки её дедушки. Но в день похорон ритуальщики указали ей другую могилу. Юлия подумала, что ошиблась, и согласилась.

На следующий день она узнала, что скончавшуюся женщину перезахоронили, но уже в другом месте. Её возмутило, что сделано это было без согласия и ведома родственников. Женщина утверждает, что могилу матери раскапывали ночью. Юлия уже обратилась в правоохранительные органы.