В Пермском крае ритуальщики перепутали могилы и дважды похоронили умершую женщину
Дочь покойной возмутило то, что без её ведома гроб с телом матери раскопали и перезахоронили.
В Пермском крае ритуальщики перепутали могилы и дважды похоронили умершую женщину. Видео © LIFE
В городе Лысьве Пермского края сотрудники ритуального агентства дважды похоронили умершую женщину из-за того, что перепутали могилы. Дочь усопшей Юлия Воронова рассказала Лайфу подробности случившегося.
Её мать умерла несколько дней назад. Ритуальные услуги Юлия заказала в агентстве. Выбрала место захоронения. Собеседница Лайфа говорит, что могила должна была быть рядом с местом, где покоятся останки её дедушки. Но в день похорон ритуальщики указали ей другую могилу. Юлия подумала, что ошиблась, и согласилась.
На следующий день она узнала, что скончавшуюся женщину перезахоронили, но уже в другом месте. Её возмутило, что сделано это было без согласия и ведома родственников. Женщина утверждает, что могилу матери раскапывали ночью. Юлия уже обратилась в правоохранительные органы.
При этом у ритуальщиков другая версия. Гендиректор компании "Ритуальные услуги" Дмитрий Целоусов заявил Лайфу, что Юлия сама всё перепутала. По его словам, потерявшая мать женщина обозначила могильщикам неправильное место, а те просто следовали её инструкциям. Дмитрий говорит, что ошибка вскрылась, когда начались похороны другого покойника, для которого была подготовлена могила. В итоге на глазах у собравшихся пришлось достать гроб с телом матери Юлии и перезахоронить.
Ранее прохожий в ужасе убежал с кладбища, когда заметил, как из столетней могилы показалась прядь волос.
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