Московский ресторатор назвал странными рекомендации экспертов Мишлен

Ресторатор, руководитель Союза управляющих ресторанами, омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов прокомментировал выбор, который сделали ресторанные критики Michelin. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

Миронов уточнил, что семь московских ресторанов получили по одной звезде, два ресторана — по две звезды. Ещё 60 ресторанов имеют рекомендации — то есть Michelin отметил их в своём гиде.

"Я бы сказал, что решение справедливое, но я бы дал звезды ещё нескольким ресторанам. Такое ощущение, что рекомендации взяты непонятно откуда", — отметил ресторатор.

По мнению Миронова, французам было дано мало времени, чтобы тщательно изучить рынок и порекомендовать рестораны, поэтому в гид Michelin не попало очень много интересных столичных ресторанов.