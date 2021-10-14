Почему Украина начала охоту на детей Донбасса, и как в расстрельные списки попала 12-летняя девочка Политолог Дмитрий Родионов – о том, почему бандеровцы испугались свидетельств ребенка с трибуны ООН, и почему в Луганске и Донецке понимают, каково было детям в 1941-м. 13 октября, 21:40 Фаина Савенкова. Фото © zikua.tv / donbass-insider

Украинские националисты вновь расширили базу скандального сайта «Миротворец», который стал своего рода «доской почета» для всех, кто не готов мириться с тем, что сегодня происходит на Украине. Для всех, кого киевский режим считает врагом. На этот раз врагом Украины оказалась 12-летняя девочка из Луганска — Фаина Савенкова, автор целого ряда рассказов, пьес и эссе. «Она, как обычный ребенок, пишет о том, что видит», — рассказал представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

Заглянем же на страницу, и что мы там видим? Ребенка называют «жертвой психологического насилия и российско-террористической пропаганды» и обвиняют в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, а также в том, что ее используют пропагандисты «страны-агрессора» в актах «гуманитарной агрессии» против Украины.

Фаина уже известный человек в Донбассе и в России. Несмотря на юный возраст, она член Союза писателей ЛНР, ее произведения неоднократно становились победителями российских и международных конкурсов, переведены на иностранные языки. Кроме того, Фаина нередкий гость передач на российском ТВ, где она рассказывает о том, что происходит у нее на родине.

Но, пожалуй, главное ее «преступление» против Украины не в этом. Ну, мало ли писателей, публицистов, экспертов — которые ежедневно вскрывают неудобную для Киева правду. На всех — страниц «Миротворца» не хватит, хотя они и стараются, тщательно разыскивая всех, кого можно хоть за уши притянуть во «враги Украины». Для этого даже не обязательно относиться к указанной когорте и быть связанным с политикой, достаточно, к примеру, артисту «неправильно» ответить на вопрос: «Чей Крым?».

Главное «преступление» Фаины в том, что она ребенок, который посмел рассказать то, что видел, объяснить то, что думает. «Кроме детской прозы у нее есть такие строчки: «Я живу в Луганске и мне известно, что такое артобстрел или авианалет. Половина моей жизни — война. Я не знаю, что чувствовали такие же дети, как я, в том тяжелом и страшном 41-м году, но мне кажется, что это похоже на все то, что испытывают сейчас дети Луганска и Донецка», — рассказывает Родион Мирошник.

Когда о том, как Украина воюет с детьми рассказывают журналисты, Мирошник, Мария Захарова или кто угодно – это воспринимается одним образом. Разумеется, Киев и Запад это даже слушать не будут, просто обвинят в том, что они «пропагандисты», и все. И совсем иной эффект, когда это говорит ребенок. Тут уже не отделаешься голословными обвинениями. Тут остается только стыдливо потупить взор и промямлить что-то про «жертву психологического насилия», попытаться замять ситуацию, заглушить этот детский голос правды.

Однако, гораздо сложнее это сделать, когда этот голос звучит не где-нибудь в разбомбленном доме в Луганске, а с трибуны ООН. Или, во всяком случае, пытается туда прорваться. Фаина Савенкова прославилась этим летом, когда в день зашиты детей 1 июня обратилась к членам Совбеза ООН. На видеообращении девочка вспоминает, как в 2014 году на Луганск совершили налет украинские самолеты, тогда погибли взрослые и дети.

«Хочу, чтобы вы вспомнили улыбки ваших детей. Хочу сказать, что мы тоже хотим улыбаться, хотим быть счастливыми, хотим выбирать свое будущее и хотим просто жить», — сказала она. Но, по ее словам, это невозможно до тех пор, пока продолжается война. «Я хочу, чтобы в Организации Объединенных Наций не забывали про то, что мы, дети Донбасса, тоже имеем право на детство и мирную жизнь», — обратилась девочка к самому влиятельному международному органу на планете.

Конечно же, Совбез ООН не вмешался немедленно и не остановил войну — такое бывает только в сказках. Жизнь, увы, намного прозаичней, и куда более жестока — только далеко не везде в мире дети знают об этом с самого юного возраста. В Донецке и Луганске знают. Знают с того момента, как их начинает интересовать вопрос: почему мы должны постоянно прятаться в подвалах? Знают с того момента, когда им приходится хоронить родных и близких, друзей, одноклассников, погибших от прилетов украинских снарядов.

Дети Донецка и Луганска могут много рассказать из того, от чего западный истеблишмент привык стыдливо отворачиваться. При этом надо быть абсолютно прожженным циником, чтобы остаться равнодушным, слушая обращение Фаины. Однако большинство западных политиков таковыми и являются, и даже, если где-то внутри что-то екнет, виду не подадут, сохранив «каменное лицо» и продолжив обвинять Россию в распространении «фейков».

А вот украинским националистам сохранить лицо никак не получается. И трудно сохранять лицо, когда у тебя на руках кровь детей Донбасса. Реакция получается обратной: истерика. Чем еще, кроме страха перед разоблачением можно объяснить внесение ребенка в фактически «расстрельные списки»? Ведь известно, что база данных «Миротворца» — это руководство к действию для убийц и палачей. Кончено, Фаина Савенкова не Олесь Бузина, живет не в Киеве, до нее чуть сложнее добраться. Зато Украина каждый день обстреливает города Донбасса, забирая все новые жизни — без разбору, детей, взрослых, стариков.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, в Донбассе с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2021 года, погибли 152 ребенка, 146 детей получили ранения. И эти же данные опровергают в Киеве: еще в 2019-м пресс-центр военно-морских сил ВС утверждал, что за пять лет войны в Донбассе погибли 240 детей. В любом случае, цифра эта будет неизбежно продолжать расти, ведь варварские обстрелы Донбасса не прекращаются ни на день.

На этом фоне появление Фаины Савенкой на «Миротворце» выглядит жестом отчаяния — для них единственный способ скрыть правду об убийстве — убить свидетелей. По возможности — всех. Стереть из истории нынешнее население Донбасса. Им нужен назад этот регион без жителей. «Украинский або безлюдный» — так говорили сами националисты в начале войны. Кажется, что Донбасс им нужен и украинский, и безлюдный. Ибо оставлять свидетелей совершенных за восемь лет войны кровавых злодеяний — опасно.

Авторы Дмитрий Родионов