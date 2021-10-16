ВМС США назвали свою версию инцидента с эсминцем Chafee в Японском море

Командование Тихоокеанского флота ВМС США назвало не соответствующим действительности заявление российских коллег о попытке американского эсминца "Чейфи" (Chafee, DDG 90) пересечь российскую границу в Японском море. Там подчеркнули, что действия корабля полностью соответствовали международному праву.

"Заявление от российского Минобороны по поводу взаимодействия двух кораблей наших ВМС не соответствует действительности <…> Взаимодействие носило безопасный и профессиональный характер <…> Всё время USS Chafee действовал в соответствии с международным правом и порядком", — указано в заявлении.

Американские военные также добавили, что США продолжат "летать, плавать и действовать" там, где это позволяет международное право.

Ранее Лайф публиковал видео с американским эсминцем-нарушителем вблизи Владивостока. Вместо того чтобы изменить курс и скорость, экипаж поднял флаги расцвечивания и приготовился к взлёту с палубы вертолёта. Пресечь действия нарушителя был готов большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц". Убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения, американский эсминец отвернул от госграницы, когда до "Адмирала Трибуца" оставалось менее 60 метров.