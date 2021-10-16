В России приступили к испытаниям вакцины сразу от нескольких вирусов

"Речь идёт о вакцине, которую мы сейчас начали испытывать в доклинических испытаниях на обезьянах. Смысл этой технологии в том, что <...> можно сразу же защищать [пациента] от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время", — объяснил он в беседе с ТАСС.