В России приступили к испытаниям вакцины сразу от нескольких вирусов
Доклинические исследования нового препарата проводятся на обезьянах.
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Центр имени Гамалеи начал испытания платформы для вакцин, способной защищать сразу от разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса. Об этом рассказал директор учреждения Александр Гинцбург.
"Речь идёт о вакцине, которую мы сейчас начали испытывать в доклинических испытаниях на обезьянах. Смысл этой технологии в том, что <...> можно сразу же защищать [пациента] от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время", — объяснил он в беседе с ТАСС.
По словам Гинцбурга, препарат делает возможным новый подход, при котором совмещаются различные антигены вирусов гриппа и коронавируса.
Ранее сообщалось, что Италия рассматривает возможность признания цикла вакцинации "Спутником V". Там также обсуждают вариант введения дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто прививался не признанными ВОЗ или ЕМА препаратами.
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