Секретарь СНБО назвал статью Медведева об Украине вызовом для всей Европы
Он обратил особое внимание на то, что в материале ФРГ упоминается как нацистская страна.
Дмитрий Медведев. Фото © Kremlin
На Украине удивлены отсутствием реакции Германии на недавнюю статью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".
"Меня удивляет отсутствие реакции немцев. После такого заявления я бы считал, что немцы (по крайней мере, на официальном уровне) должны были бы сделать определённые заявления. Потому что то, что там говорится, выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла", — сказал секретарь СНБО.
Данилов напомнил, что в статье Германия упоминается как нацистская страна, а это, по его мнению, вызов для всей Европы.
Напомним, Медведев написал статью, в которой заявил о необходимости дождаться появления в Киеве вменяемого руководства, нацеленного на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Москвой. Сейчас зампред Совбеза не видит смысла в переговорах с властями Незалежной, так как это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию. Зеленского Медведев назвал вывернутым наизнанку человеком.
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