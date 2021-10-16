Секретарь СНБО назвал статью Медведева об Украине вызовом для всей Европы

На Украине удивлены отсутствием реакции Германии на недавнюю статью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

"Меня удивляет отсутствие реакции немцев. После такого заявления я бы считал, что немцы (по крайней мере, на официальном уровне) должны были бы сделать определённые заявления. Потому что то, что там говорится, выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла", — сказал секретарь СНБО.

Данилов напомнил, что в статье Германия упоминается как нацистская страна, а это, по его мнению, вызов для всей Европы.