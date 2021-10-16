Российская команда впервые в истории вошла в топ-4 чемпионата мира по Dota 2

Российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу над соотечественниками из Virtus.pro в матче четвёртого раунда нижней сетки турнира по Dota 2 — The International 2021. Их игра завершилась со счётом 2:1.

После этой виктории Team Spirit впервые вошла в топ-4 крупнейшего турнира по Dota 2. Стоит отметить, что до этого ни одной российской команде этого добиться не удавалось.

Кроме того, эта победа Team Spirit над Virtus.pro стала второй в истории. До этого Team Spirit удавалось одолеть своих соотечественников в декабре 2015 года, а Virtus.pro выходила победителем из очного противостояния 31 раз, причём победная серия VP над TS длилась 29 матчей.

Общий призовой фонд турнира The International 2021 составляет более 40 миллионов долларов. При этом Team Spirit уже заработала минимум 2,4 миллиона в американской валюте.