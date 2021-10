Российская команда впервые в истории вошла в топ-4 чемпионата мира по Dota 2

Российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу над соотечественниками из Virtus.pro в матче четвёртого раунда нижней сетки турнира по Dota 2 — The International 2021. Их игра завершилась со счётом 2:1.

Общий призовой фонд турнира The International 2021 составляет более 40 миллионов долларов. При этом Team Spirit уже заработала минимум 2,4 миллиона в американской валюте.

