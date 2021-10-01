Без чемпионата России, но с кучей изменений: Всё о новой FIFA 22 Геймеры со всего мира готовятся проводить бессонные ночи и часы с игрой, которая сделает всё, чтобы стать для них любимой. 30 сентября, 21:40 3499 3499 Коллаж LIFE. Фото © Getty Images, EA SPORTS FIFA

Конец сентября – начало октября — это по традиции тот самый период, когда сотни миллионов людей по всей планете ждут выхода главного футбольного симулятора мира. Его очередная серия — FIFA 22 — предстанет на суд зрителей 1 октября. Внутри, как и обычно, множество нового и интересного, что заставит игроманов на ближайшие дни позабыть обо всех мирских проблемах и погрузиться с головой в новую игру.

Новые технологии

Несколько месяцев назад разработчики анонсировали появление технологии HyperMotion. По их версии, она позволит изменить уровень анимации компьютерных футболистов и их искусственный интеллект. Для этого создателям игры пришлось проанализировать около девяти миллиардов кадров движений реальных футболистов. Впрочем, радоваться стоит лишь тем счастливчикам, кто играет в "фифу" (именно так принято говорить в нашей стране) на новенькой PS5 или же Xbox SXIS.

Рады FIFA 22 будут поклонники разных статистических подсчётов. Теперь специально для них появится показатель xG (ожидаемых голов), который в последнее время стал гораздо более весомым, нежели годами ранее. Любители флагманского режима Ultimate Team смогут оценить новые особенные карточки — "Герои". Речь о футболистах, которые в разные периоды карьеры были звёздами той или иной лиги. К слову, не обошлось там без нашего Александра Мостового.

Не позабыли разработчики и про любителей старой доброй карьеры. Режим, который, как казалось многим, отправится на покой после выхода FUT (FIFA Ultimate Team), живёт и процветает, а теперь ещё и получает приятные нововведения. Главное — возможность создать свою команду. Так что теперь у каждого игрока появится реальная возможность создать аналог своего любимого "Текстильщика" или же, скажем, "Амкара" в новой игре.

Кстати, изменилась и карьера игрока. Она стала куда более реалистичной: теперь возможны выходы на замену прямо во время матча, а для того, чтобы постепенно дорасти до игрока стартового состава, нужно будет выполнять различные задания тренера, чтобы повысить уровень его доверия.

Изменения получил и достаточно дерзкий и полюбившийся многим режим VOLTA. Одно из главных нововведений — создание системы измерения навыков. Это поможет не только развивать вашего игрока, но и получать дополнительные баллы за самые разные приёмы. Ещё одна приятная новинка — режим VOLA Arcade — событие выходных дней, или, как его называют создатели, "беззаботная вечеринка". В нём вы найдёте несколько весёлых мини-игр, которые точно помогут провести приятно время.

Снова без РПЛ

Увы и ах, но поклонникам FIFA 22 и чемпионата России придётся сильно расстроиться. Наша лига снова находится вне списка тех, которые представлены в игре. Для того чтобы поиграть за условный "Урал" или "Химки", нужно скачивать аналогичный симулятор от Konami. Впрочем, совсем без российского представительства в игре не обошлось. Так, в FIFA 22 попали "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА. Удивительно, что снова нет "Зенита" — чемпиона России и участника Лиги чемпионов.

Любители экзотики смогут найти в игре, например, китайскую лигу или же чемпионаты Саудовской Аравии или Японии. Наши команды — в разделе "Остальной мир", где можно по соседству встретить команды из Украины — "Динамо" из Киева или "Шахтёр".

Как и в прошлой версии игры, определённые сложности есть с итальянскими командами. Всё дело в конкуренции EA и японской компании Konami с её eFootbal (или, как он раньше назывался, PES — Pro Evolution Soccer). Пусть большая часть болельщиков совсем её не одобряет — 92% негативных отзывов пользователей сервиса Steam, но у неё тоже есть свои маленькие победы. Так, в FIFA нельзя встретить "Ювентус", "Рому", "Лацио" и "Аталанту" Алексея Миранчука. Все они — в японской игре. Нет-нет, составы и игроки реальны, просто нужно немного разобраться с названиями этих команд в новой версии симулятора от EA.

Добавим, что сильнейшим из российской сборной стал Александр Головин с рейтингом 79. Кстати, дополнительно отметим, что команда Валерия Карпина в игре есть, с настоящими игроками. Так что если нет шансов поиграть за клубы, так хоть за сборную можно будет побегать и выиграть с ней что-нибудь значимое.

Первые отзывы

Фото © EA SPORTS FIFA

Если официальный релиз игры намечен на 1 октября, то некоторые смогли испытать игру немногим ранее. Речь об обладателях подписки EA Play, которые насладились 10-часовой пробной версией, или же о настоящих ценителях игры, которые заплатили семь с лишним тысяч рублей за издание Ultimate и уже вовсю наслаждаются новой игрой.

Отзывы об игре пока достаточно противоречивы. Пока одни вновь ругают создателей за то, что FIFA 22 не удивила чем-то новым или вовсе стала гораздо хуже своей предшественницы, другие, напротив, оценили игру по достоинству. Так, многие отмечают, что играть стало действительно приятнее, а само действо выглядит гораздо более реалистичным. Главное, что отмечают абсолютно все, — игра стала немного медленнее. Связано это с более уверенной игрой защиты, которую теперь не пройдёшь просто на высокой скорости.

Получше стали играть и вратари. Правда, здесь тоже есть определённый нюанс: порой нереальные сейвы с нескольких метров сменяются какими-то неочевидными пропущенными мячами с дальней и средней дистанции. Однако и к этому, думаем, поклонники игры привыкнут очень и очень скоро.

Неизменным для всех геймеров остаётся вопрос цены. Отвечаем: стандартная версия игры на PS5 обойдётся в 5499 рублей, PS4 — 4899 рублей, Xbox Series — около 5200 рублей, а Xbox One — около 4500 рублей, любителям поиграть в FIFA 22 на компьютере предстоит выложить за новинку 3499 рублей. Ultimate версия выйдет куда дороже: более семи тысяч рублей для тех, кто играет на PS или Xbox, или же 4,5 тысячи для всех геймеров на PC.

Впереди у всех игроманов бессонные ночи и попытки разобраться с новой игрой. Понравится она им или нет — покажет только время. Тем не менее уже сейчас ясно, что ажиотаж вокруг FIFA 22 достаточно большой.

Авторы Шамиль Гаджиев