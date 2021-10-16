Четыре человека погибли в страшном ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане
Пассажирский автобус направлялся из Пятигорска в Махачкалу.
Фото © ГУ МЧС России по РД
Страшное ДТП с автобусом и легковым автомобилем произошло на 388-м километре трассы Астрахань – Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана. В результате аварии погибло четыре человека, сообщает пресс-служба МВД республики.
"15 октября 2021 года примерно в 21:00 произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, "Лада-Приора" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом, который направлялся из Пятигорска в Махачкалу", — уточнили в управлении.
Водитель и три пассажира "приоры" скончались на месте, их личности устанавливаются. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего.
А ранее Лайф рассказывал, что под Арзамасом пьяный участковый устроил ДТП и сбежал, бросив смертельно раненную пассажирку. Врачи не смогли ей помочь, и женщина в больнице сперва впала в кому, а затем скончалась из-за тяжёлых травм.
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