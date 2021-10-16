Четыре человека погибли в страшном ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане

Страшное ДТП с автобусом и легковым автомобилем произошло на 388-м километре трассы Астрахань – Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана. В результате аварии погибло четыре человека, сообщает пресс-служба МВД республики.

"15 октября 2021 года примерно в 21:00 произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, "Лада-Приора" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом, который направлялся из Пятигорска в Махачкалу", — уточнили в управлении.

Водитель и три пассажира "приоры" скончались на месте, их личности устанавливаются. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего.