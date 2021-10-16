Вице-премьер Оверчук рассказал о "завалах" в отношениях РФ и США

Москва и Вашингтон не удовлетворены состоянием двусторонних отношений, заявил находящийся с визитом в США вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Конечно же, ни одна из сторон не удовлетворена текущим уровнем отношений. В принципе, на всех встречах красной нитью проходило, что отношения должны быть лучше", — сказал зампредседателя кабмина.

Как отметил вице-премьер, текущие встречи с американским правительством стали первыми после долгого перерыва, вызванного как пандемией, так и состоянием отношений двух стран. По мнению Оверчука, в отношениях двух стран по-прежнему много завалов. Очевидно, что в сложившейся ситуации необходимо развивать экономическую повестку. Он отметил, что в контактах между государствами не должны участвовать посредники. По его словам, Вашингтон выразил заинтересованность в том, чтобы отношения в дальнейшем развивались и в экономике, и в климатической повестке.