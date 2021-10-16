Вице-премьер Оверчук рассказал о "завалах" в отношениях РФ и США
По его мнению, в сложившейся ситуации необходимо развивать экономическую повестку.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Москва и Вашингтон не удовлетворены состоянием двусторонних отношений, заявил находящийся с визитом в США вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Конечно же, ни одна из сторон не удовлетворена текущим уровнем отношений. В принципе, на всех встречах красной нитью проходило, что отношения должны быть лучше", — сказал зампредседателя кабмина.
Как отметил вице-премьер, текущие встречи с американским правительством стали первыми после долгого перерыва, вызванного как пандемией, так и состоянием отношений двух стран. По мнению Оверчука, в отношениях двух стран по-прежнему много завалов. Очевидно, что в сложившейся ситуации необходимо развивать экономическую повестку. Он отметил, что в контактах между государствами не должны участвовать посредники. По его словам, Вашингтон выразил заинтересованность в том, чтобы отношения в дальнейшем развивались и в экономике, и в климатической повестке.
Ранее Лайф сообщал о том, что вице-премьер Оверчук отправился на переговоры в Вашингтон. По словам российского посла, говорить на встречах в Штатах будут о "проблематике двусторонней торговли и инвестиций". 14–15 октября замглавы Правительства РФ также встретится с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом и руководителем входящей в ВБ Международной финансовой корпорации Махтаром Диопом.
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