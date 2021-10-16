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Вице-премьер Оверчук рассказал о "завалах" в отношениях РФ и США

По его мнению, в сложившейся ситуации необходимо развивать экономическую повестку.

16 октября, 00:20
<p>Вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Москва и Вашингтон не удовлетворены состоянием двусторонних отношений, заявил находящийся с визитом в США вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Конечно же, ни одна из сторон не удовлетворена текущим уровнем отношений. В принципе, на всех встречах красной нитью проходило, что отношения должны быть лучше", сказал зампредседателя кабмина.

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Как отметил вице-премьер, текущие встречи с американским правительством стали первыми после долгого перерыва, вызванного как пандемией, так и состоянием отношений двух стран. По мнению Оверчука, в отношениях двух стран по-прежнему много завалов. Очевидно, что в сложившейся ситуации необходимо развивать экономическую повестку. Он отметил, что в контактах между государствами не должны участвовать посредники. По его словам, Вашингтон выразил заинтересованность в том, чтобы отношения в дальнейшем развивались и в экономике, и в климатической повестке.

Ранее Лайф сообщал о том, что вице-премьер Оверчук отправился на переговоры в Вашингтон. По словам российского посла, говорить на встречах в Штатах будут о "проблематике двусторонней торговли и инвестиций". 14–15 октября замглавы Правительства РФ также встретится с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом и руководителем входящей в ВБ Международной финансовой корпорации Махтаром Диопом.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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