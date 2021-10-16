Полиция признала терактом убийство британского депутата Дэвида Эймса
25-летний злоумышленник ранил парламентария ножом в методистской церкви города Ли-он-Си.
Фото © Twitter / Sir David Amess
Убийство 69-летнего депутата британского парламента Дэвида Эймса, на которого напали с ножом во время встречи с избирателями, является терактом. Об этом сообщила полиция Лондона.
"Убийство Дэвида Эймса в Эссексе, произошедшее [15 октября], объявлено террористическим инцидентом. Управление полиции по борьбе с терроризмом возглавит расследование", — говорится в заявлении ведомства.
По предварительной версии, 25-летний нападавший действовал из побуждений исламистского экстремизма. Он находится под стражей.
Ранее Лайф писал о члене Лейбористской партии, которого ранили ножом на избирательном участке в Грузии.
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