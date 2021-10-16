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Полиция признала терактом убийство британского депутата Дэвида Эймса

25-летний злоумышленник ранил парламентария ножом в методистской церкви города Ли-он-Си.

16 октября, 00:39
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/amessd_southend" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sir David Amess</a></p>

Фото © Twitter / Sir David Amess

Убийство 69-летнего депутата британского парламента Дэвида Эймса, на которого напали с ножом во время встречи с избирателями, является терактом. Об этом сообщила полиция Лондона.

"Убийство Дэвида Эймса в Эссексе, произошедшее [15 октября], объявлено террористическим инцидентом. Управление полиции по борьбе с терроризмом возглавит расследование", — говорится в заявлении ведомства.

По предварительной версии, 25-летний нападавший действовал из побуждений исламистского экстремизма. Он находится под стражей.

Депутат британского парламента умер после удара ножом на встрече с избирателями

Депутат британского парламента умер после удара ножом на встрече с избирателями

Ранее Лайф писал о члене Лейбористской партии, которого ранили ножом на избирательном участке в Грузии.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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